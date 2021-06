Lecco: risistemati i giochi danneggiati nei parchi per bambini

Monitoraggio del Comune su 160 manufatti installati in città: sostituite due strutture presenti al parco di Villa Gomes e al parco Belvedere

Via Carlo Gomez, 13

Numerose le azioni in corso e già ultimate nelle ultime settimane nei parchi comunali sul fronte della manutenzione delle strutture e dei giochi danneggiati nei diversi rioni della città.

Sostituite le pavimentazioni antitrauma nell'area giochi adiacente al monumento ai Caduti sul lungolago, installati nuovi giochi a molla nel parco in via Santo Stefano a fronte della rimozione die vecchi e sostituite tredici sedute di altalene nei parchi di piazza V Alpini, via monsignor Polvara e Santo Stefano, nelle aree gioco site nei pressi del Monumento Caduti, nel parco dell'Eremo, della Salita dei Bravi e a Villa Gomes.

"A seguito dell'ispezione effettuata su tutti i 160 giochi presenti in città - sottolinea l'assessore a Cura della città e lavori pubblici, Maria Sacchi - abbiamo intrapreso una prima attività d'intervento su diversi elementi, che ha riguardato anche la rimozione di due strutture identiche presenti al parco di Villa Gomes e al parco Belvedere, che verranno sostituite con giochi nuovi. Un'attenzione particolare sarà rivolta all'inserimento di giochi inclusivi, già presenti in alcuni parchi cittadini. La cura della città - conclude l'assessore - passa anche attraverso la manutenzione e l'implementazione dei giochi per i nostri cittadini più piccoli".