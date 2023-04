Soldi freschi per la storica Associazione Canottieri Moto Guzzi di Mandello del Lario. La Ristogest scende in campo a fianco dello storico sodalizio nato nel 1929 come dopo lavoro della Moto Guzzi, sottoscrivendo una sponsorizzazione da 100mila euro che nei prossimi 4 anni serviranno a finanziare progetti e lavori tesi a migliorare l’attività dell’associazione e la fruibilità dei suoi servizi e degli spazi associativi.

La Canottieri Moto Guzzi, che nel 2019 ha festeggiato il novantesimo anniversario della sua fondazione, è diventata famosa per aver allevato canottieri - i "guzzini" - in seguito diventati campioni nazionali e internazionali. Nella sua storia 10 atleti sono diventati addirittura campioni olimpici: tra questi Piero Poli, attualmente membro del Consiglio Direttivo e medaglia d’oro a Seul nel 1988, e Giuseppe Moioli, classe 1927, attuale guida tecnica della Canottieri e leggenda del remo italiano con all’attivo diverse partecipazioni olimpiche e l’oro a quella di Londra, nel 1948.

Ristogest, invece, è figura tra i leader nel settore food&beverage nei grandi eventi e della ristorazione in concessione: tra le attività spiccano la gestione dell’Autodromo nazionale di Monza e di Imola, del Lucca Comics, evento mondiale dedicato al fumetto che nell’ottobre scorso ha registrato la partecipazione di quasi mezzo milione di visitatori. La società è presente anche sul territorio lecchese con importanti progetti al suo attivo, tra cui la gestione in concessione del Lecco Hostel che aprirà i battenti nelle prossime settimane.

Il legame Canottieri Moto Guzzi-Ristogest

Luca Locatelli, amministratore unico di Ristogest e membro del Consiglio direttivo dell’associazione Canottieri Moto Guzzi, in condivisione e su mandato della dirigenza dell’associazione, si è anche occupato di attivare e amministrare la società di scopo che ha gestito il Lido di Mandello, affidato in concessione all’associazione dal Comune e regolata da una apposita convenzione. La società negli ultimi anni, nonostante la terribile crisi causata dalla pandemia e il forte calo delle attività, ha garantito la continuità nella gestione assicurando all’Associazione Canottieri Moto Guzzi il regolare versamento dei canoni e occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria del lido, permettendo di fatto all’associazione di superare le pesanti difficoltà che hanno vissuto molte realtà sportive.

“Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti a Luca Locatelli e alla sua Ristogest per questa importante iniziativa – commenta Antonio Gaddi, neo presidente dell’associazione -. Questo contributo mette in condizione la nostra associazione di intraprendere un percorso di rinnovamento e di implementazione di alcuni progetti che da un po’ di tempo giacciono nei nostri cassetti. Canottieri Moto Guzzi farà di tutto affinché l’accordo che lega le due realtà operanti sul nostro territorio possa continuare proficuo per entrambi, al fine di dare continuità al lavoro sin qui svolto”.

“Sono molto legato questo territorio sia come cittadino, sia come imprenditore - spiega Luca Locatelli -. La decisione di sostenere concretamente l’associazione di cui mi onoro di far parte è una logica conseguenza che spero possa contribuire a guardare con più serenità al futuro. L’associazione Canottieri Moto Guzzi e le attività che essa promuove, tra cui alcune di forte valenza sportiva ma anche sociale, contribuiscono all’attrattività del territorio e alla qualità della vita dei cittadini di Mandello e del lecchese”.

“In tutti questi anni ho potuto apprezzare l’impegno e l’attaccamento di Luca Locatelli alla nostra realtà associativa, di cui è stato ed è parte integrante – conclude Rossella Scola, ex presidente dell’associazione e attuale membro del Consiglio direttivo -. Abbiamo passato un periodo molto difficile ma anche grazie al contributo di Ristogest il nuovo presidente e il nuovo consiglio direttivo potranno impostare un percorso capace di far crescere la nostra attività associativa a beneficio dei cittadini di Mandello, dei visitatori e soprattutto degli atleti che oggi praticano canottaggio agonistico presso la nostra struttura”.