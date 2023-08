Le rotte aeree tornano sul Meratese: "Situazione inaccettabile"

"Appena ho appreso del ritorno sulle teste dei brianzoli meratesi delle rotte aeree di Orio al Serio ho prontamente scritto agli enti interessati per fissare un incontro urgente per ripristinare la situazione originaria".

A dichiararlo è il sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. "Già in passato, grazie anche al coinvolgimento della V commissione 'Infrastrutture e trasporti' del Consiglio regionale della Lombardia - continua Piazza - avevo portato l'attenzione sul tema e dopo una breve sperimentazione, a seguito di parere negativo rilasciato da Arpa Lombardia, l'utilizzo di tali rotte era stato rapidamente archiviato in quanto non produceva gli effetti sperati di beneficio nei confronti dei comuni della Bergamasca e aggravava l'inquinamento acustico degli abitanti dei comuni dell'area del Meratese".

"Il rispristino di tali rotte in materia unilaterale e senza il coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati è un'azione che in qualità di esponente eletto dal territorio interessato mi lascia perplesso sia nel metodo sia nel merito: la ritengo inaccettabile. Auspico che nell'incontro si trovi la strada più rapida per superare le attuali criticità e ripristinare la situazione originaria" conclude Piazza.