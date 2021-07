Sacco rosso: a Lecco lo usa un'impresa su due. Ecosportello in centro fino a fine settembre

Sacco rosso a Lecco: come procede? In città il rifiuto indifferenziato viene conferito con la modalità della misurazione puntuale dall'84,14% delle utenze domestiche, percentuale che crolla (67,55%) quando si parla delle utenze non domestiche. C'è ancora da lavorare, insomma, per il Comune di Lecco dal punto di vista della sensibilizzazione. Nel frattempo è stata annunciato il prolungamento del periodo in cui l'Ecosportello sarà attivo in centro città: resterà aperto in via Marco D’Oggiono 18/A fino al 30 settembre, e non il 31 luglio luglio, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 15 e sabato dalle 8:30 alle 12.

Pertanto, anche ad agosto e a settembre, continuerà qui la distribuzione di tutti i contenitori e i sacchi previsti per la raccolta differenziata: bidoncino e sacchetti per la frazione umida, bidone giallo per la carta, bidone blu per il vetro e sacco rosso per la frazione indifferenziata. All’interno del cortile è possibile parcheggiare per il tempo strettamente necessario al ritiro dei materiali.

Utenze non domestiche: quali sono