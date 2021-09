Ats Brianza cambia pelle: Scarcella è Direttore Generale. Con lui Foini e Panciroli

Prime parole pubbliche per il Dr. Carmelo Scarcella, nuovo Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) Brianza. Al suo fianco Teresa Foini, nuovo Direttore Amministrativo, ed Emerico Maurizio Panciroli, confermato nel ruolo di Direttore Sanitario. Antonio Colaianni, assente al momento pubblico per motivi istituzionali, è il Direttore Socio Sanitario dallo scorso aprile. Gli ultimi due affiancavano il Dr. Silvano Casazza nella precedente direzione.

Carmelo Scarcella: la scheda

Scarcella ha iniziato la sua carriera nel Servizio di Anestesia e Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Nel 1996 è stato nominato Direttore Sanitario del Presidio Socio-Sanitario Azienda U.S.S.L. n° 18 di Brescia e nel 1998 Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia. Grazie all'esperienza maturata in ambito territoriale nel 2003 è diventato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia, azienda che ha guidato fino al 2015. Nel 2016 ha accompagnato l'applicazione della Riforma sanitaria alla guida della Ats Brescia dov'è restato fino al dicembre nel 2018. A gennaio del 2019 è stato chiamato alla Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) del Garda fino alla sua recente nomina in Brianza.

“Le conferme che ho operato sono state importanti per il lavoro che è stato fatto e darvi continuità - ha premesso Scarcella -. La squadra è completa, il lavoro che ci attende è rilevante”. Due parole su di lui: “Sono un medico, ho iniziato molti anni fa come anestesista rianimatore”, poi ha avuto “varie e diversificate esperienze sul territorio”, tra le quali l’avvio dell’elisoccorso in Lombardia (1986) tra Como e Desenzano del Garda. È al quinto mandato in Direzione Generale, “un ritorno a un’attività che già conosco bene e questo mi facilita. Non conosco, invece, il territorio di ATS Brianza e, quindi, sto incontrando una serie d’interlocutori che possano aiutarmi ad avere un quadro preciso della rete esistente a livello di servizi, ma anche delle caratteristiche socio-economiche di quest’area. Sui bisogni del cittadino influiscono anche queste realtà”.

Già sostenuti gli incontri con alcuni sindaci e la Comunità Montana, oltre ai rappresentanti del mondo economico, “ma l’attività di conoscenza non ci distoglie dai tre obiettivi principali: prosecuzione della campagna vaccinale con la terza dose e campagna vaccinale antinfluenzale, favorire la nascita di una rete assistenziale sulla base di strutture territoriali (ospedali di comunità e case di comunità) finanziata dal Pnrr, piano di ripresa delle attività dopo il forte stop per il Covid”.

Il 2022 “spero ci riservi minore tensione per l’emergenza Covid-19, dovremo riprendere con maggiore impegno le attività di prevenzione primaria”. Il territorio lecchese “ha uno sviluppo industriale importante e va gestito considerando anche questi elementi specifici. Aldilà dell’incontro con il sindaco Gattinoni ho voluto recarmi in Valsassina per capire se lì sarà necessario rafforzare la rete di servizi”. Visita al laboratorio di sanità pubblica di Oggiono, “risorsa indubbiamente preziosa che va valorizzata”.

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, durante la permanenza all'Ats Brescia aveva attivato una rivista dedicata alla Medicina Generale che parlava di mille professionisti ed era rivolta a una platea di un milione e duecentomila persone. All'Asst Garda, invece, aveva fondato un periodico online.

Teresa Foini: la scheda

Teresa Foini, nuovo Direttore Amministrativo di Ats Brianza, ha lavorato presso l'Asl di Brescia con funzioni amministrative, in particolare come Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema Informativo. Nel 2016 è stata nominata direttore amministrativo dell'Ats di Brescia, ruolo che ha ricoperto fino al 2019 quando è stata chiamata a far parte nella direzione strategica l'Asst del Garda. La nuova direzione strategica dell'Ats Brianza ha già incontrato i direttori di dipartimento dell'Agenzia ed ha iniziato a pianificare le attività prioritarie.

“Ho avuto il primo mandato nel 2016 con la legge di riordino numero 23, poi ho vissuto il passaggio all’Asst Garda e quindi il ritorno in Ats. Conosco bene le funzioni dell'Agenzia, ma anche io devo conoscere il territorio di nostra competenza, servirà la collaborazione di tutti anche se fino ad ora questo fattore non è venuto meno. Entro fine anno dobbiamo raggiungere obiettivi importanti e ambizioni”.

Emerico Maurizio Panciroli: La scheda

Emerico Maurizio Panciroli è stato confermato nel ruolo di Direttore Sanitario di Ats Brianza. “Nasco e sono un medico territoriale, che ha lavorato anche nel mondo del lavoro quasi sempre in Lombardia - si è (ri)presentato -. Mi sono occupato anche di programmazione e accreditamento delle strutture sanitarie territoriali. Tre anni fa sono stato designato all’Ats Metropolitana, poi mi sono ritrovato in questa agenzia; di questo territorio mi ha colpito l’attenzione dei cittadini e di molte categorie professionali verso un certo spirito di associazionismo. I medici di Medicina Generale è al top in Lombardia, il 90% di loro ha aderito all’avvio della campagna vaccinale e questo non può essere una dato casuale”. “Per me la conferma è un motivo d’orgoglio e di questo ringrazio il Direttore Scarcella”.