L'istituto Badoni si apre al pubblico e presenta i suoi 4 indirizzi

Dopo aver festeggiato i suoi primi 75 anni coinvolgendo la cittadinanza, il Badoni torna ad aprirsi al pubblico con un secondo open day. Sabato 14 gennaio l'Istituto tecnico superiore di Lecco aprirà infatti per le sue porte ai ragazzi e alle ragazze di terza media, interessati all’offerta formativa proposta per il prossimo anno scolastico. Vista l’affluenza del primo open day e considerato che è necessario avere una chiara conoscenza del percorso scolastico che si desidera intraprendere, l’istituto ha deciso di offrire un’ulteriore possibilità per accogliere tutte le richieste.

L’open day si svolgerà dalle ore 14 alle 17 seguendo le indicazioni fornite al momento dell'iscrizione che si effettua dal sito della scuola (è ancora possibile iscriversi in questi ultimi giorni). Dopo la possibilità di un breve incontro di benvenuto con la dirigente Luisa Zuccoli, le "future leve" del Badoni verranno guidate da studenti e docenti nei laboratori allestiti, dove potranno toccare con mano la realtà dell’istituto assistendo alle diverse attività preparate, durante le quali i ragazzi potranno rivolgere le loro domande e trovare una risposta alle loro curiosità.

La presenza di quattro indirizzi permette di avere un’ampia scelta che contempla:

Meccanica, meccatronica ed energia

Elettronica, elettrotecnica e automazione

Informatica e telecomunicazioni

Liceo delle Scienze applicate

"Conclusi i percorsi, ragazzi e genitori potranno avere ulteriori delucidazioni riguardo ad aspetti particolari, grazie alla presenza di postazioni create per offrire delle consulenze specifiche (biennio e alunni con difficoltà) - fa sapere la scuola - La possibilità di allestire in presenza questa iniziativa aiuta a restituire agli ambienti dell'istituto la loro giusta atmosfera e complessità, convinti che nulla riesca ad eguagliare i profumi e gli odori dell’officina meccanica o il fascino dei laboratori di elettrotecnica, informatica, chimica e fisica. Si ricorda ai partecipanti di attenersi alle indicazioni fornite, di mantenere l’orario indicato e di seguire fedelmente il percorso scelto in sede di iscrizione".