Villa Monastero: successo di pubblico per la terza Sera d'estate

Sabato 25 luglio la Provincia di Lecco ha organizzato l'ultimo dei tre appuntamenti con Sere d'estate a Villa Monastero nella suggestiva cornice di Villa Monastero a Varenna.

L'evento ha riscosso un notevole successo, consentendo ai partecipanti di visitare la Casa Museo e il Giardino botanico e di scoprire il fascino dell'ambientazione attraverso una cena in Giardino con una splendida vista sul lago.

La serata ha visto la partecipazione anche di alcuni turisti olandesi e di alcune persone già presenti a una delle serate precedenti. L'obiettivo dell'iniziativa era di promuovere la Villa e farla conoscere maggiormente, soprattutto ai turisti locali, dando la possibilità di riscoprire la Casa Museo e il Giardino in un’inedita atmosfera notturna.

Gli ospiti hanno potuto ammirare nell’occasione anche la mostra Fiori nel vento - Ventole e ventagli floreali dell'800, che rimarrà allestita nelle sale di Villa Monastero fino al 27 settembre, e il Giardino botanico con le nuove fioriture stagionali.

Ulteriori iniziative sono in programma nei mesi di agosto e settembre per far scoprire altri aspetti legati alla Villa; la prima in calendario è il concerto Il soffio della musica che si terrà giovedì 6 agosto alle 21.00, su prenotazione (villa.monastero@provincia.lecco.it), preceduto alle 20 da una visita guidata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino alla fine di luglio la Casa Museo è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30, il Giardino botanico tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Ad agosto Casa Museo e Giardino botanico saranno aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30.