Servizio civile universale: disponibili otto posti con il Comune di Lecco

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando ordinario 2020 per la selezione di 46.891 volontarie/i di Servizio civile universale: i soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021 a questo indirizzo.

L'accesso alla piattaforma è possibile solo con Spid; è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un'unica sede. Il Comune di Lecco ha tre progetti per 8 volontarie/i in tutto.

I tre progetti del Comune

Biblioteca civica e Sistema Bibliotecario territoriale (via Bovara, 58): n. 4 posti Progetto "Non solo libri: i servizi bibliotecari nelle province di Como e Lecco", che fa parte del programma di Anci Lombardia (ente di accreditamento) "Le nuove piazze del sapere: percorsi di valorizzazione delle biblioteche";

Sistema Museale Urbano Lecchese (Villa Manzoni - via don Guanella, 1): n. 2 posti Progetto "Impara l'arte...", che fa parte del programma di Anci Lombardia "Da luogo della polvere a tempo della cultura: storia locale, tradizione e paesaggio";

Servizio Turismo e Cultura: n. 2 posti Progetto "Paese che vai...", che fa parte del programma di Anci Lombardia "Da luogo della polvere a tempo della cultura: storia locale, tradizione e paesaggio".

Per l'ammissione alla selezione i giovani devono avere tra i 18 e i 28 anni. Ulteriori informazioni per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando mentre, per orientamento, è disponibile il servizio di Coordinamento comunale Servizio Civile Nazionale: tel. 0341 481412 - 366 6586381.

Tutti i dettagli dell'avviso sono consultabili sulla sezione dedicata del sito comunale.