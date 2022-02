Servizio civile con la Provincia di Lecco, per la domanda c'è tempo fino al 9 marzo

È stato prorogato alle 14 di mercoledì 9 marzo il termine per presentare la domanda per volontario in progetti di Servizio civile universale.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 46 del 25 gennaio 2022, a integrazione di quanto previsto dal decreto dipartimentale 738 del 3 dicembre 2021, sono finanziati per il 2021 ulteriori 102 programmi, di cui 92 in Italia e 10 all'estero, per un totale di ulteriori 8.481 posizioni, di cui 8.307 in Italia e 174 fuori confine

Il progetto della Provincia di Lecco per i quali è possibile presentare la candidatura è il seguente: Comunità resiliente: territorio, il rispetto dell'ambiente e attività di protezione civile - Parco Monte Barro: ripartenza rilanciata. Sedi e volontari: Provincia di Lecco (Protezione civile) 3, Parco Monte Barro 5, Comuni di Barzio 1, Moggio 1, Pasturo 1, Primaluna 1. Partner: Morganti spa di Civate, Società cooperativa sociale Eliante onlus di Milano, Studio Pteryx di Basiano (Milano), Wwf Lecco for a living planet, Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera.

Il programma di intervento risponde ad alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e prevede la misura "aggiuntiva" del periodo di tutoraggio.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line - Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone o dall'homepage dal sito www.provincia.lecco.it; attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Ai giovani selezionati che saranno avviati al servizio civile sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.

I link utili per la candidatura

Nella sezione Per gli operatori volontari del sito www.politichegiovanili.gov.it sono consultabili le informazioni relative al bando e alla presentazione della domanda.

Anche quest'anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile. gov.it che, grazie al linguaggio semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà orientarli meglio tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

A questo indirizzo sono riportate le informazioni specifiche relative ai progetti della Provincia di Lecco.

Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, Direzione organizzativa II Organizzazione risorse umane, Servizio civile universale, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia. lecco.it.