Aiutare il prossimo? Il servizio civile con il Soccorso Bellanese

Hai dai 18 ai 28 anni, sei studente o lavoratore con tempo libero da dedicare al prossimo? Ecco l'occasione che fa per te: il servizio civile universale, l'esperienza volontaria retribuita dallo Stato.

Il Soccorso Bellanese, associazione Anpas il cui lavoro è fondamentale nel territorio del lago (e non solo), offre una proposta di grande utilità e interesse: aiutare gli altri con una formazione specifica. "Ti sei mai chiesto cosa si prova a indossare una divisa da soccorritore? - spiegano da Bellano - Vieni a scoprire come metterti in gioco, partecipa al bando! 12 mesi di solidarietà, nuove amicizie, sorrisi e attività, retribuite dallo Stato".

Le ore settimanali di servizio sono 25 per 12 mesi, con 444,30 euro di retribuzione mensile. I posti disponibili sono otto. Chi fosse interessato può rivolgersi al Soccorso Bellanese entro il 10 febbraio 2022 (muniti di identità digitale Spid), oppure chiamare Paolo al numero 3383917642.