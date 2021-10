La stagione invernale è alle porte: in Lombardia basta un solo Skipass

La stagione invernale è alle porte dopo un anno e mezzo decisamente complicato. Nella nostra regione torna quindi d'attualità lo 'SkipassLombardia', la tessera 'pay per use' valida in Lombardia, che permette di evitare le code, sciare quanto si vuole e pagare, la sera, con addebito su carta di credito, esattamente per quanto sciato. Con questo progetto il sistema montano e sciistico della Lombardia collega, in un unico resort regionale, 27 stazioni e oltre 200 impianti, offrendo 980 chilometri sciabili e 55 mila metri di dislivello.

Il nuovo skipass è stato presentato già nel 2018 in conferenza stampa dall'allora assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi insieme a Massimo Fossati di Anef Ski, Cristian Pedretti, presidente del Collegio dei Maestri di sci, e Luciano Stampa dell'Associazione maestri sci italiani (Amsi).

“Strumento utile e smart”

“Per rendere più facile sciare e usare gli impianti di risalita - aveva spiegato Martina Cambiaghi - torna lo 'SkipassLombardia', ampliato e migliorato. Si tratta di uno strumento utile e moderno, che vuole agevolare la vita di tutti gli sciatori e rendere più fruibili e smart i tanti comprensori sciistici della Lombardia. La Regione, approfittando dell'avvicinarsi del periodo magico invernale, vuole promuovere le località di montagna e il turismo sportivo su neve”.

Come funziona "Skipass Lombardia"

Dopo un primo anno di sperimentazione, il servizio era stato attivato con una più ampia adesione dei comprensori e con la garanzia di offrire alle persone le migliori tariffe delle diverse località, oltre alla possibilità di evitare code alle casse. Il sistema addebita direttamente su carta di credito il tempo effettivo trascorso sulle piste e applica le tariffe in base alla fascia oraria di utilizzo e all'età. Per richiedere la tessera gratuita e monitorare le proprie sciate, le ore esatte rilevate dai tornelli delle località è necessario registrarsi sul sito www.skipasslombardia.it. Per poter saltare le code alle casse sulle piste bisogna scaricare SNOW.APP. Sul sito, inoltre, si trova l'elenco dei comprensori sciistici che hanno aderito all'iniziativa.