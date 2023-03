Il Comune di Lecco ha scelto un catalogo per promuovere gli eventi primaverili. Esperienze, per usare il gergo dell'amministrazione. In allegato è stato aperto il sondaggio "Le icone del tuo rione", promosso dalla giunta Gattinoni in occasione dei 100 anni dall'aggregazione dei vari rioni, allora comuni autonomi, all'interno del Comune di Lecco: un processo iniziato nel 1923 e terminato solamente cinque anni più tardi. Partecipare al sondaggio è semplice: fino al 29 aprile dalla home page di Leccotourism.it è possibile accedere alla sezione dedicata ed esprimere le proprie preferenze.

“Chiediamo ai cittadini di indicarci tre luoghi del loro rione a cui sono più affezionati - spiega Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale - per fare memoria della storia e delle tradizioni che sono alle fondamenta della nostra città. Con il contributo dato da ciascun lecchese andremo poi a realizzare una mappa di questi luoghi e installeremo una segnaletica turistica che accompagni i visitatori a scoprire Lecco, la città dei 15 rioni”.

“Lasciamo la parola ai lecchesi - conclude Cattaneo - perché è grazie al legame speciale che ognuno di noi ha per il rione dove è nato, dove è andato a scuola, ha frequentato l'oratorio, la società sportiva e le associazioni locali, è andato a vivere o ha incontrato amici e vissuto momenti unici, che possiamo far emergere la bellezza di vicoli, palazzi, parchi, corsi d'acqua, scalinate, angoli magari nascosti eppure collegati in modo indelebile al nostro DNA. Un tesoro di piccoli scorci quotidiani che vogliamo curare al meglio e condividere con chi arriva a Lecco e può attraversare la città alla ricerca di questi luoghi sede di un patrimonio semplice e irripetibile”.

Cambiato il video promozionale

Nel frattempo è stato caricata - intorno alle 9 di venerdì 31 marzo - una versione rivisitata del video promozionale de "Le icone del tuo rione": nelle prime ore dopo la diffusione erano arrivati diversi commenti critici nei confronti della prima produzione, etichettata come imprecisa rispetto ai luoghi rappresentati.