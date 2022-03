Covid, in una settimana raddoppiato il numero di studenti in quarantena

Cresce a ritmo sostenuto il contagio covid e la curva scolastica lo conferma. Nel giro di una settimana il numero di studenti costretti in quarantena in quanto "contatto di caso" è raddoppiato ancora una volta, seguendo il trend precedente (ma in un tempo più ristretto): nel report della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia - UO Prevenzione del 13 marzo nel territorio di Lecco erano 207, per 10 classi, mentre nell'ultimo diffuso - datato 20 marzo - sono 423 per un totale di 23 classi.

Gli alunni in quarantena sono così ripartiti: 23 della scuola d'infanzia/nido, 48 delle primaria, 85 della secondaria di primo grado, 267 delle secondarie di secondo grado (superiori).

L'andamento nel 2022

Il 23 gennaio erano a casa 8.592 alunni (picco), il 30 gennaio se ne contavano 4.080 per 270 classi più 234 operatori scolastici; l'8 febbraio erano coinvolti 819 alunni per un totale di 519 classi; lo scorso 20 febbraio gli alunni in quarantena erano 118 (10 classi), il 27 febbraio erano scesi a 90 (6 classi). Poi, forse complice un calo complessivo dell'attenzione generale verso la pandemia (a favore di altri eventi, guerra e rincari in primis) ma anche un'evoluzione stagionale (nel 2020 la prima ondata scattò tra febbraio e marzo, nel 2021 ci fu la terza) la curva ha ripreso la sua crescita.

Per la fine del mese di marzo è previsto un primo allentamento delle misure di contenimento della pandemia, e un'ideale scaletta del governo lascia supporre la quasi totale cancellazione per l'inizio di maggio, ma nella scuola la quarantena "preventiva" continua ad avere una grossa incidenza. In tutta la Lombardia, al momento, gli alunni costretti a casa sono 8.234 (nel report del 20 marzo 4.869).