Synlab apre un nuovo punto prelievi a Lecco e sostiene la Resegup

Synlab amplia la sua presenza sul territorio di Lecco e provincia: da lunedì 5 giugno sarà infatti attivo il nuovo punto prelievi in via Paolo Pio Perazzo, 11 a Lecco. Con l’apertura del nuovo punto prelievi, i cittadini potranno beneficiare di un ventaglio ancora più ampio di servizi e proposte trasversali per la propria salute: il nuovo centro, infatti, è il terzo in città che si aggiunge alla storica sede di Synlab San Nicolò in corso Carlo Alberto 76, dove sono presenti un punto prelievi e un poliambulatorio, e al polidiagnostico in corso Carlo Alberto 78, inaugurato nel 2021.

Presso il punto prelievi di via Perazzo sarà possibile effettuare prelievi per analisi mediche e check-up, prenotabili attraverso l’App MySynlab o dal portale locate.synlab.it, dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Il ritiro dei referti potrà avvenire direttamente online, dal portale refertilombardia.synlab.it oppure presso il punto prelievi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle 11:30. Il Punto Prelievi è convenzionato con il Sistema sanitario nazionale e con altri enti privati.

L'apertura di questa nuova sede a Lecco avviene a pochi giorni dall’appuntamento con la gara Resegup, che si terrà sabato 3 giugno e che, anche quest’anno, è supportata da Synlab San Nicolò Lecco in qualità di main sponsor. "Synlab - fa sapere l'ufficio stampa - parteciperà alla manifestazione con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dedicate a bambini e adulti. Presso il nostro stand i più piccoli potranno partecipare a un divertente gioco e ricevere un segnalibro che dà accesso a un contenuto multimediale a loro dedicato. Con i 'selfie della salute', Synlab offrirà ai più grandi una valutazione gratuita del proprio stato di benessere, basata su studi di letteratura scientifica che considerano i tre ambiti più importanti nella vita di ogni persona: alimentazione, attività fisica e qualità del sonno".