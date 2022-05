Crollano i tempi per vendere casa a Lecco: quasi due mesi in meno

Poco più di sei mesi per vendere casa a Lecco. È quanto emerge dall'indagine realizzata dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferito al secondo semestre del 2021. Il dato lecchese, 130 giorni, è leggermente migliore di quello della media dei capoluoghi di provincia (138) e dell'hinterland delle grandi città (144), in media due settimane più "lento" di quello delle metropoli nazionali (114).

In soli sei mesi, forse anche per via della fine della fase più acuta dell'emergenza covid, i tempi di attesa a Lecco città si sono abbassati di 54 giorni: è un calo di circa il 30%. Nel primo semestre del 2021 infatti il dato diffuso da Tecnocasa era di 184 giorni. Un balzo notevole che fa allineare il capoluogo lariano agli altri a livello nazionale e fa contenti, senza ombra di dubbio, chi vende gli immobili.

L'andamento nazionale

A distanza di un anno si riscontra una diminuzione generale dei tempi di attesa. I dati sottolineano la vivacità del mercato, in cui l'offerta diventa sempre più esigua e la domanda continua a crescere. Chi sta valutando l'acquisto dell'immobile deve così velocizzare la sua decisione, soprattutto se trova quello adatto alle proprie esigenze.

Tra le grandi città i tempi di vendita più lunghi si sono registrati a Bari, dove per vendere un immobile occorrono 153 giorni ma c'è un miglioramento di 9 giorni rispetto a un anno fa. Diminuiscono di 24 giorni le tempistiche di vendita a Verona, una delle città dove il mercato immobiliare si sta dimostrando particolarmente vivace. Milano si conferma la città più veloce con 57 giorni, con una tempistica in contrazione di tre giorni rispetto a un anno prima. Il capoluogo lombardo mantiene così la sua leadership sul mercato immobiliare. A Bologna le abitazioni si vendono in 72 giorni, seconda città più veloce dopo Milano, ma il trend è in leggero peggioramento.