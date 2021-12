Vendere casa a Lecco? Nel 2021 si aspetta in media sei mesi

Per vendere casa a Lecco sono necessari circa sei mesi. È questo il dato fornito dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa per il 2021: una media di 184 giorni, in linea con quello di un anno fa (180).

Il tempo di attesa riscontrato nelle compravendite nel nostro capoluogo è circa due mesi più lungo rispetto a quanto accade nelle grandi città italiane.

Lo stato di salute del mercato immobiliare si intuisce anche dall'indicatore che stabilisce la velocità con cui la casa è venduta. L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha preso in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia. Gli ultimi dati mostrano che, nelle grandi città, le tempistiche di vendita sono di 114 giorni con un aumento di soli due giorni rispetto a un anno fa; nei capoluoghi di provincia si segnala una media di 143 giorni, in miglioramento di sei rispetto ai 149 registrati nel 2020, per finire con i comuni dell'hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 147 giorni contro i 154 dell'anno scorso.

Tutti numeri che, come si può notare, sono molto inferiori a quelli di Lecco, dove evidentemente sussiste una certa difficoltà nel vendere casa, fattore riconducibile a numerosi aspetti, in primis i prezzi elevati.

Così le città

Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si registrano a Bari (149 giorni) e Palermo (143). Le metropoli "più veloci" sono Milano (62) e Bologna (63). Queste ultime due città hanno anche messo a segno anche il miglior risultato a livello di variazione percentuale dei prezzi, nella prima parte del 2021: Milano (+2,0) e Bologna (+2,3%).