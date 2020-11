«La Regione spieghi perchè diversi treni da Lecco finiranno a Milano Rogoredo invece che alla Stazione Centrale»

«Per quale motivo i treni della linea Lecco-Milano non arriveranno più alla stazione Centrale, ma a Rogoredo? E come mai nessuno è stato avvisato?» È la sintesi dell’interrogazione a risposta scritta presentata da Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, sulla situazione che si è venuta a creare con l’Accordo quadro tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana.

È lo stesso Straniero a illustrare i termini della questione, che rappresentrebbe una novità importante e con risvolti disagevoli per tanti pendolari lecchesi. «A marzo la Regione ha approvato una delibera con cui di fatto ha sottoscritto l’accordo per gli anni 2021/2025 - spiega inoltre l'esponente Pd - Da quanto si apprende, la programmazione del servizio sulla linea Lecco Milano subisce importanti variazioni: i treni diretti Lecco Milano, i cosiddetti RegioExpress, i quali consentono, negli orari di punta della giornata, di disporre di un treno ogni mezz’ora tra le due città, con le fermate intermedie di Calolziocorte, Cernusco Lombardone, Merate e Carnate, non avranno più come capolinea stazione Centrale, ma arrivo o partenza da Rogoredo».

Ecco quali sarebbero le corse interessate

«Le modifiche di programmazione riguardano principalmente quattro treni che oggi servono una moltitudine di pendolari - precisa quindi Straniero - i treni che partono da Lecco alle 7.19 e alle 8.21, e quelli che partono da Milano Centrale alle 17.48 e alle 18.40 - Corse estremamente utili per i pendolari che lavorano o studiano a Milano, proprio in virtù della posizione strategica in cui è ubicata la stazione Centrale, per cui una deviazione a Rogoredo renderebbe difficoltosi, se non impossibili, gli spostamenti. E non si può far conto sui diretti da Sondrio e Tirano per Milano Centrale, perché sarebbero sicuramente insufficienti per trasportare tutti i viaggiatori e i pendolari, sia per la scarsa frequenza che per i limiti infrastrutturali che presentano le linee».

Il Consigliere regionale dem si dice poi contrariato per il fatto che in occasione dell’ultimo Tavolo territoriale, riunitosi in Regione, era stato assicurato che non ci sarebbero state variazioni per i treni che servono il territorio lecchese verso la fermata di Milano Centrale.

«Come mai nessuno è stato avvisato?»

«Dunque, la programmazione concordata tra Regione Lombardia e Rfi non ha tenuto in considerazione le valutazioni dei territori interessati, né si è preoccupata di informare i rappresentanti degli utenti e dei viaggiatori - conclude Raffaele Straniero - Chiedo quindi all’assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi proprio questo, ovvero per quale motivo nell’Accordo quadro si è deciso di modificare la stazione milanese e perché Regione Lombardia non ha informato i territori e i rappresentanti degli utenti e dei viaggiatori prima che venisse sottoscritto l’Accordo».