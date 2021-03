Vaccini anticovid, mercoledì in Lombardia somministrate 9.298 dosi agli anziani

Dall'inizio della campagna del 18 febbraio agli anziani sono state somministrate in tutto quasi 100mila dosi. Da oggi somministrazioni previste anche per i Cfp

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anticovid nell'ambito della fase "1 ter" 8.514 anziani a cui si aggiungono i 784 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 9.298 dosi somministrate agli over 80.

Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio sono state somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 94.998 dosi. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 13.544 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di mercoledì sono state somministrate 22.842 dosi di vaccino anti-Covid.

Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 562.803 adesioni; di questi 343.176 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 189.989 si sono rivolti ai farmacisti e 29.596 si sono iscritti tramite i medici di medicina generale.

Regione Lombardia segnala che i valori cumulati possono variare nel tempo poiché alcuni centri vaccinali registrano alcune vaccinazioni in modalità differita per favorire l'operatività dei vaccinatori in alcuni casi specifici.

Il dettaglio delle somministrazioni

Partono la vaccinazioni per i Centri di formazione professionale

Nel corso dell'incontro della Cabina di Regia della filiera professionalizzante lombarda l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli ha dato notizia dell'avvio ufficiale della campagna vaccinale anticovid dedicata al personale dei centri di formazione professionale.

«Dopo aver terminato la raccolta dei dati necessari - ha dichiarato l'assessore - siamo in grado di aprire anche al personale dei centri di formazione professionale la possibilità di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid. È un risultato importante raggiunto in brevissimo tempo anche grazie a una efficace collaborazione con l'Assessorato al Welfare».

«A partire dalle ore 14 di questo pomeriggio - ha proseguito l'assessore alla Formazione - tutti i dipendenti e i collaboratori degli enti lombardi potranno registrarsi sul portale».

«Mi auguro - ha continuato Rizzoli - che vi sia una piena e convinta adesione di tutti i lavoratori a quali, peraltro, invio il mio rinnovato sentimento di stima e gratitudine per il lavoro eccezionale che stanno facendo con le decine di migliaia di studenti iscritti nei loro percorsi. Ricordo, infatti, che la formazione professionale lombarda non si è mai fermata e, anzi, ha continuato a svolgere in modo egregio la propria attività».