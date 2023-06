Festa a Valmadrera con 26 associazioni, il mondo del volontariato in centro città

Ultimi giorni di frenetiche preparazioni per la prima festa delle associazioni di Valmadrera. L'appuntamento è per domenica 11 giugno. "La solidarietà dà gusto alla vita, in cammino per la comunità” è il titolo della manifestazione che vedrà 26 gruppi partecipanti: dalle ore 9.45 alle 18 i volontari scenderanno per le vie del centro cittadino animando la giornata con attività ludiche e approfondimenti tematici sulle loro attività.

Sono previste attività per tutte le fasce di età, dai più piccoli a chi di anni sulle spalle ne porta molti di più. A titolo di esempio sarà possibile fare tamburi con materiali di riciclo, corse con animali creati piegando la carta, giochi d’acqua, gonfiabili, arrampicare su una parete di roccia.

Le (tante) iniziative

Troverete motociclette, barche a vela, archi e frecce, mezzi della protezione civile. Se non sarà sufficiente si potrà fare sport (parcheggio di via Manzoni), ammirare una mostra di arte moderna o fare Qi Gong (ginnastica energetica di origine cinese) in Villa Ciceri. Volete saperne di più sull’amianto e come smaltirlo troverete chi vi illustrerà cosa fare. Siete interessati a sostenere la nave ResQ, che opera nel mediterraneo? Troverete le informazioni che cercate.

Volete sapere chi organizza gite a teatro o viaggi? La donazione di organi o la solidarietà con il terzo mondo sono nelle vostre corde? Avrete anche queste possibilità di incontro. Non mancheranno inoltre le attività e le informazioni su chi lavora con i disabili e sui progetti della parrocchia.

"Ovviamente avremo l’opportunità di incontrare chi aggrega nel nostro paese i valmadreresi che hanno radici provenienti dal meridione, che abitano a Parè o che cercano di promuovere, più in generale, la nostra città" - precisano quindi gli organizzatori.

Dalle 9.45 alle 18: programma e location

Come detto la giornata partirà ufficialmente alle 9.45 sulla piazza della chiesa con i saluti del parroco e del sindaco, motori importantissimi dell'iniziativa. Alle 10.30 verrà celebrata una santa messa dedicata alle proprio alle associazioni. Da quel momento, fino alle 18.00, partiranno anche le attività dei gruppi di volontariato. Alle 21.00 la giornata si chiuderà con un concerto libero e gratuito del corpo musicale presso il cortile di Villa Gavazzi.

L’assistenza d’emergenza sarà garantita da Croce Rossa, presente sulla piazza della chiesa. Alcuni bar del centro cittadino garantiranno la ristorazione durante la giornata intera e proporranno specialità culinarie pensate per l’occasione. Più precisamente l’aperitivo sarà garantito da BarTesaghi e Whisky and Soda, Ciambellino e il Caffettino penseranno al pranzo, mentre Mdm e Oasi Bar offriranno frappè e gelato.

Le associazioni partecipanti

Queste le associazioni partecipanti in ordine alfabetico: AIDO, Amatondo, Amici della Calabria e del Sud, Amici di Parè, Arcieri del Riccio, Associazione Amici dei Pompieri, Associazione Bel Paese, Associazione nazionale Alpini, Associazione Oltre Noi, Avis, Banca del Tempo Valmadrera, Cai, Centro farmaceutico missionario, Circolo Velico Tivano, Corpo musicale Santa Cecilia, Croce Rossa Italiana, Gruppo Aiuto mesotelioma, Gruppo comunale di Protezione civile, Noi x Voi, Osa, parrocchia/oratorio, Polisportiva 1974, Pro loco, Semplicemente noi, Sev, Svalvolatoso Motoclub in memoria di Andra Maltese.

Maggiori informazioni sulle associazioni, dove saranno dislocate e sulle attività che proporranno si possono ottenere consultando la pagina Facebook @incamminoperlacomunità Per il gruppo organizzatore della festa (Associazione Amici dei pompieri, Avis, Banca del Tempo Valmadrera, Pro loco, Osa e Sev) è possibile fare riferimento a Flavio Passerini.