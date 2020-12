Derby della solidarietà a Valmadrera: all'asta le maglie autografate di Ibra e Lukaku

Derby della solidarietà a Valmadrera per il nuovo campo di calcio in sintetico della Polisportiva. Per sostenere la raccolta fondi necessaria a coprire le spese dell'opera completata ormai un anno fa, l'associazione ha infatti organizzato una speciale asta con in palio le maglie firmate di Romelu Lukaku e di Zlatan Ibrahimovic, i due bomber di Inter e Milan beniamini di milioni di tifosi.

Sulla pagina Facebook della Polisportiva Valmadrera è già iniziata l'asta in vista del Natale. Le maglie di Romelu e Ibra, procurate attraverso l’interessamento di alcuni amici della società, verranno infatti aggiudicate entro il 24 dicembre a mezzogiorno.

«Le offerte si possono presentare sulla pagina Fb della Polisportiva Valmadrera o direttamente al Presidente del Comitato Promotore Alberto De Pellegrin (3357294395) - spiegano i promotori dell'iniziativa - La cifra ottenuta servirà, insieme alla raccolta fondi con i panettoni natalizi, a recuperare risorse al posto delle iniziative previste e annullate causa Covid per completare il pagamento del campo in sintetico in oratorio inaugurato il 5 gennaio 2019». Al momento l’offerta per entrambe le maglie è arrivata a 150 euro.

