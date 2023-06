Valmadrera festeggia i 100 anni di Elisa

Valmadrera festeggia la centenaria Elisa Corti. Ospite della Rsa Opera Pia Magistris, Elisa ha ricevuto oggi la visita del sindaco Antonio Rusconi e l'abbraccio di ospiti, volontari (guidati da Carmen Maffezzini) e personale della struttura prima della festa nel pomeriggio insieme ai suoi famigliari. Il tutto con l'immancabile torta dedicata ai 100 anni.

Elisa è nata e ha trascorso la sua vita a Valmadrera. Da giovanissima iniziò a lavorare in filanda, lasciando in seguito il lavoro per dedicarsi alla sua famiglia. Donna dal carattere affabile e dal profondo sentimento religioso, è anche una mamma dolce e premurosa, nonché un’ottima cuoca e i dolci sono il suo pezzo forte. "Grazie Elisa che allieti i nostri cuori ogni giorno con la tua voce dolce. Buon compleanno a te, nostra cara amica dal sorriso contagioso e con una parola buona per tutti".