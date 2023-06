Il pranzo d'esame dell'Aldo Moro, "Crediamo nelle scuole professionali"

Anche il sindaco e il parroco di Valmadrera hanno voluto essere presenti al pranzo di fine anno scolastico, valevole come prova d'esame, del Cfp Aldo Moro per i corsi di Sala e cuoco. Un'occasione in più per l'istituto professionale per far conoscere i propri corsi e le attività. Al tavolo, oltre ad Antonio Rusconi e a don Isidoro Crepaldi che si sono complimentati con alunni e prof, anche il direttore Marco Anghileri, il presidente Massimo Balconi e i suoi collaboratori.

"Dovremmo riflettere tutti di più sul ruolo strategico che questo Centro di formazione professionale ha sul territorio, dove la domanda corrisponde all’offerta - commenta il sindaco Rusconi - Penso non solo ai corsi per aspiranti chef, ma anche a quelli per meccanici, idraulici e falegnami. Tutti i ragazzi, anche quelli con qualche fragilità, qui possono trovare risposte educative e formative adeguate e importanti". Il primo cittadino ha quindi voluto esprimere un grazie a nome della comunità di Valmadrera al parroco e alla direzione dell'Aldo Moro.