Giornata del Ricordo, iniziativa on line promossa dal Comune di Valmadrera

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera e la Compagnia Teatrale “Pandemonium Teatro”, in collaborazione con la Provincia Di Lecco nell'ambito della rassegna circuiti spettacoli 2021, propongono l’evento “Urla dalle Foibe”, mercoledì 10 febbraio 2021, in occasione della Giornata del Ricordo. Lo spettacolo è interpretato da Lisa Ferrari, con luci e proiezioni di Carlo Villa e Max Giavazzi.

«Quante pagine di storia ancora ignoriamo perché mai scritte e raccontate? - Si domandano i promotori dell'iniziativa - E quante di queste, seppur conosciute, vengono taciute per politiche d’opportunità? Può un eccidio di migliaia di persone attraversare 70 anni di colpevole silenzio? Con questo spettacolo vogliamo dare voce a chi racconta quello che gli è accaduto, sia perché sopravvissuto alla terribile esperienza di essere infoibato, sia perché, figlia di uno scomparso, non si è mai rassegnata a non sapere che fine avesse fatto il padre».

Le due testimonianze sono tratte dal libro del professor Guido Rumici, “Infoibati (1943-1945) i nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti”. «Queste voci - commenta l'assessore alla Cultura Marcello Butti - fanno emergere il desiderio di indagare sui motivi storici che hanno portato a quell’eccidio e proprio ad una tale ricostruzione, supportata da immagini proiettate, è dedicata la parte centrale dello spettacolo».

Il video con l’evento sarà visibile su Youtube dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 10 febbraio: il link per accedervi sarà pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Valmadrera https://www.facebook.com/ comunevalmadrera