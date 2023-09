La Polisportiva Valmadrera scende in campo per festeggiare al meglio i 50 anni

Ieri sera in oratorio prima riunione "volontaria" di una trentina di ex giocatori e dirigenti della Polisportiva Valmadrera che hanno cominciato a mettere in campo qualche idea in vista del 50esimo compleanno. La festa è in programma per la primavera del 2024, ma è già tempo di mettersi all'opera per celebrare al meglio l'importante compleanno.

Tra gli intervenuti, il presidente Alberto De Pellegrin e il vice Mauro Vassena, il responsabile dell’oratorio don Fabio Saccon e i due capitani delle prime due squadre della Polisportiva Valmadrera, Giorgio Castelli per i giovanissimi calcio del 1974 e Claudio Brusadelli "Clava" per il 1975, vincitori del primo torneo e campionato, oltre al primo allenatore Antonio Rusconi.

Andrea Binda costituirà in questi giorni una chat dove, chi tra gli ex della Polisportiva vorrà partecipare, potrà iscriversi. "Questo strumento dovrebbe servire anche a recuperare foto dei primi anni e naturalmente vale per calcio, basket, volley e per i primi anni anche il tennis tavolo" - precisano i promotori dell'iniziativa. Per ricevere le immagini e il materiale video per le attività di 50 anni di Polisportiva Valmadrera, basta inviare all’ indirizzo mail dedicato: photo50pol.valmadrera@gmail.com.

Sono già previste partite tra vecchie glorie e la presenza di don Eugenio Dalla Libera, il sacerdote che nel 1974 diede vita alla Polisportiva Valmadrera. Intanto, domenica 10 settembre, alla manifestazione in collaborazione con Asd Grignetta a ricordo di Andrea Rusconi e Rita Pozzi, verranno distribuiti i primi gadget con le felpe dei 50 anni.