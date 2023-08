La Polisportiva Valmadrera è pronta per vivere al meglio la stagione dei 50 anni

Mezzo secolo di sport, amicizia e passione per il calcio. Partirà ufficialmente il 20 agosto la cinquantesima stagione agonistica della Polisportiva Valmadrera: al mattino inizierà l'allenamento della prima squadra che milita in Prima Categoria e che sarà guidata anche quest’anno da mister Gigi Gatto affiancato da Paolo Bonsanto. Lo staff si completa con l’insostituibile Ernesto Rusconi, il massaggiatore Jacopo Dell’Oro, il preparatore dei portieri Ivan Frigerio affiancato da Luca Talamona e il dirigente Teodoro Dell’Oro.

A seguire inizieranno ad allenarsi le altre squadre del settore giovanile ed anche quest’anno la Polisportiva Valmadrera raggiunge l’obiettivo di coprire tutte le fasce d’età dalla scuola calcio alla prima squadra. La scuola calcio anche quest’anno sarà seguita da Fabio Cardinio, ex capitano del Lecco, allenatore Uefa B, affiancato da almeno 7 collaboratori per seguire al meglio i bambini delle 3 annate 2016, 2017 e 2018. I 2015 saranno seguiti direttamente da Greta Anghileri, responsabile del settore giovanile e da Aldo Russo e Maurizio Riva.

I 2014 continuano ad essere seguiti da Nino Rusconi, Domenico Marchio, Fabrizio Zerbi ed altri collaboratori assolutamente necessari per seguire un gruppo numeroso che iscriverà 2 squadre ai campionati. Situazione analoga per i 2013 seguiti da Biagio Ruberto ed Alessandro Riva insieme ad altri collaboratori, reduci da una stagione ricca di successi.

I team e i preparatori

Anche i 2012 iscriveranno due squadre a campionati a 9 e sono seguiti da Vincenzo Battista, Luca Anghileri e da 4 ragazzi molto promettenti come allenatori (Lugli, Nutricati, Russo e Vassena). I 2011 saranno presi in mano da due giocatori della prima squadra, Adama Karamoko e Braian Ramadani che danno un bell’esempio di come nella famiglia Polisportiva da giovani si gioca e poi si cresce e si aiuta gli altri a giocare.

I 2010 iniziano a giocare a 11 e sono sempre seguiti da Pietro Airoldi, Davide Tentori e Nicola Rastellà. Fabio Corti, Morris Rizzetto e Maurizio Colombo continuano a far crescere i 2009, arrivati alla seconda stagione da giovanissimi. I campioni provinciali del 2008 continuano il loro percorso guidati da Franco Sarra, Fabrizio Pensa, Gigi Pandolfo, Roberto Cerreta e Martino Valagussa. La Juniores quest’anno sarà allenata da Mauro Vassena e da Adone Negri, con diversi aiutanti perché sono tanti i ragazzi promettenti che proveranno ad arrivare in Prima Squadra.

Infine gli open 11 Csi che continueranno ad essere seguiti da Paolo Bonsanto e Fausto Colombo. 15 squadre iscritte a campionati, scuola calcio sempre più organizzata e professionale, un esercito di volontari per seguire i ragazzi al meglio nella loro crescita sportiva e educativa: questi i numeri della Polisportiva Valmadrera che si appresta a festeggiare i 50 anni.