Compie 40 anni la festa del lago di Varenna, tutto pronto per i fuochi e la rievocazione storica

Compie 40 anni la Festa del Lago di Varenna, che quest'anno si terrà da venerdì 30 giugno fino a domenica 2 Luglio. Ancora una volta l'evento sarà caratterizzato dallo spettacolo pirotecnico e dalla tradizionale rievocazione storica dell'Isola Comacina. Durante i 3 giorni di festa è previsto in località Olivedo lo street food con area attrezzata con tavolini e piccole strutture, food truck con i migliori prodotti cucinati al momento della cucina italiana dalle ore 11 fino a tarda serata.

Il programma della manifestazione è il seguente:

Sabato 1 luglio serata con gli occhi e nasi all’insù, lungo la Passerella Giorgio Mornico e lungo lago alle ore 23.15 dove i sensazionali fuochi d’artificio saranno i protagonisti indiscussi della serata.

Domenica 2 luglio alle ore 22.00 vi aspettiamo numerossisimi per assistere all'imperdibile rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dall’Isola Comacina alla Riva Grande.