L'Inter club "Centro Lago" omaggiato nella sede nerazzurra

Per un tifoso nerazzurro è senza dubbio un regalo indimenticabile. In occasione del 35° anniversario di fondazione dell'Inter Club “Centro lago” di Varenna, una delegazione di iscritti al sodalizio guidato dal presidente Bruno Manzoni è stata ospitata nei giorni scorsi presso la sede del F.C. Internazionale di Milano. Per l'importante compleanno è stata consegnata una maglia nerazzurra appositamente dedicata al club varennese. L’Inter Club ringrazia sentitamente l’organizzazione e, tramite il presidente Manzoni, tutto il Consiglio Direttivo e gli appassionati tifosi e iscritti.

"In questa occasione speciale - commenta Bruno Manzoni - Un ricordo particolare va alla memoria di Cesare Paruzzi, per alcuni anni nostro grande presidente oltre che appassionato tifoso. L’Inter Club Centro Lago coglie l’occasione per porgere i più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti".