Varenna: al via la riqualificazione di Piazza San Giorgio e Via IV Novembre

Varenna si prepara ad affrontare alcuni importanti lavori nel centro del paese. Interessate infatti dalle opere di riqualificazione stabiliti dal Comune saranno le cruciali Piazza San Giorgio e Via IV Novembre.

Via ai lavori lunedì 26 ottobre alle ore 7: gli interventi prevedono il totale rifacimento della pavimentazione stradale in porfido e parte dei sottoservizi (acquedotto, tombinatura, ecc.) e avranno conseguenze per quanto riguarda la viabilità del paese rivierasco.

Per tutta la durata delle opere, infatti, si renderanno necessarie le seguenti modifiche alla circolazione:

divieto di transito a tutti i veicoli in Piazza San Giorgio e nelle aree indicate con apposita segnaletica;

la Ztl di Piazza San Giorgio sarà accessibile agli autorizzati solo da Via Corrado Venini;

divieto di transito ai veicoli in Via Corrado Venini, tranne che per i proprietari di autorimesse allocate sulla stessa via, per i veicoli autorizzati all'accesso alla Ztl e per gli utenti dei pubblici servizi;

divieto di sosta nei parcheggi auto e moto di Piazza S. Giorgio e via Venini n.2 (parcheggi di fronte alla farmacia);

il divieto di accesso in Viale Polvani in direzione nord, per autocarri e autobus, sarà sospeso.

