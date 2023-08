A Varenna la fantasia naif non ha confini

Entra nel vivo a Varenna la mostra concorso per artisti naïfs. Si tratta della 53esima edizione del premio internazionale intitolato a Pierantonio Cavalli, evento sempre molto apprezzato da pubblico e appassionati del settore. Il tema di quest'anno è "La fantasia naïf non ha confini!" e ben si sposa con la portata internazionale della manifestazione. In mostra ci sono infatti oltre 200 opere di ben 70 artisti provenienti da tutte le parti del mondo.

L'iniziativa si è aperta a metà agosto e proseguirà fino a domenica 3 di settembre nello spazio espositivo della chiesa di Santa Marta, nella centralissima piazza San Giorgio. Il Premio è intitolato a un grande personaggio varennese prematuramente scomparso: Pierantonio Cavalli, ex sindaco della splendida cittadina del litorale lecchese, ideatore e cofondatore della manifestazione.

Varenna non perde la voglia di meravigliarsi ed ogni anno, da ormai oltre mezzo secolo, lascia scorrere la fantasia dell’arte naïf per le sue strade attirando un pubblico variegato ed appassionato della cosiddetta “arte ingenua”, un’espressione artistica che vieta ogni regola e razionalità spalancando le colorate porte della fantasia.

Dall'India a Cuba, dalla Svezia all'Uruguay: un mondo di artisti a Varenna

Gli artisti partecipanti, selezionati da una commissione artistica, arrivano da varie parti del mondo: Brasile, Croazia, Cuba, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Uruguay.

La mostra è organizzata dalla Pro Varenna, è patrocinata dal comune di Varenna ed è curata da Norma Cavalli. "L’arte naïf - spiegano i promotori dell'evento - riesce a far sognare ad occhi aperti, sfida la percezione e definizione tradizionale dell’arte trascinando il pubblico in mondi e scene fantastiche che non fanno altro che esaltare la semplice magia del quotidiano, emanando un rassicurante lirismo onirico che libera appunto la fantasia dell’incantato spettatore".

La mostra naif di Varenna è aperta da sabato 12 agosto a domenica 3 settembre nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 10.30 - 12.30, da venerdì a domenica 10.30 - 12.30 e 16.30 - 18.30, domenica 3 settembre: 10.30 / 13.00. L'ingresso libero e c'è la possibilità di visite private. Per ulteriori info e prenotazioni: varennanaif@libero.it