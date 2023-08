Villa Monastero da record: ad agosto già oltre 25mila visitatori

Una Villa Monastero da record, a testimonianza di quanto il Lecchese e le sue attrazioni continuino a richiamare sempre più persone.

La Provincia di Lecco ha comunicato che nei primi 15 giorni di agosto Villa Monastero, l'antica dimora che sorge sulle rive a Varenna, ha registrato ben 25.134 ingressi.

Il record giornaliero è stato toccato lunedì 14 agosto con 2.124 ingressi, mentre nel giorno di Ferragosto i visitatori sono stati 1.914.

Molti stranieri

Numeri decisamente importanti, che testimoniamo il crescente interesse, soprattutto degli stranieri, per il compendio di proprietà della Provincia, da tempo impegnata in molteplici attività di valorizzazione e promozione.

Un altro record per Villa Monastero era stato registrato nel mese di luglio, quando la dimora storica aveva fatto registrare oltre 43mila visitatori, per l'esattezza 43.323, per un incremento notevole rispetto ai 30.459 del 2022: il 42 per cento.