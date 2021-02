Installato anche a Varenna lo sportello automatico Atm Postamat

Il servizio consente di prelevare denaro contante, richiedere la lista movimenti e pagare le principali utenze. Il sindaco: «Servizio utile per residenti e turisti»

Anche a Varenna l’ufficio postale è stato dotato di un Atm Postamat, lo sportello automatico del gruppo Poste Italiane attivo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24. All’inaugurazione che si è tenuta nei giorni scorsi hanno presenziato il sindaco Mauro Manzoni e il direttore provinciale di Poste Italiane Antonio Clericò.

L’Atm Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, oltre al pagamento delle principali utenze dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello può essere utilizzato dai correntisti Banco Posta e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Questa installazione fa parte di un più ampio progetto che ha l’obiettivo di estendere la presenza capillare di Poste Italiane nei territori, e in particolare nei piccoli Comuni e nelle aree interne. Nei giorni scorsi infatti un altro sportello dello stesso tipo per il prelievo di denaro era stato inagurato anche a Erve, in valle San Martino.