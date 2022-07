"Un altro tombino pericoloso in via Eremo, urgono interventi"

Via Eremo · Belledo

Via Eremo · Belledo

"Buongiorno, segnalo un altro tombino pericoloso in via Eremo a Lecco. Siccome vorrei evitare un nuovo incidente come quello avvenuto a danno di mia moglie un paio di mesi fa, giro a voi questa foto chiedendone la pubblicazione".

Questo il messaggio inviato oggi, sabato 9 luglio, alla redazione di LeccoToday da un lettore che sollecita così un pronto intervento da parte delle autorità competenti. Con la sua segnalazione Andrea chiede in particolare la sistemazione del tombino e del fondo stradale circostante che, come si può vedere nell'immagine da lui stesso allegata, presente buchi e pericolosi avvallamenti per veicoli e pedoni.