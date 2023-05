Gioca un euro al SuperEnalotto, ne vince 833mila

Emergono ulteriori dettagli sulla maxi-vincita al SuperEnalotto registrata sabato sera a Lecco. Il fortunato o la fortunata ad avere giocato la schedina al bar ricevitoria Valli di San Giovanni non ha soltanto centrato il "5 Stella" pari a 801801.757 euro ma, come puntualizzato dalla Sisal, ha centrato anche un "5", per una vincita complessiva di 833.827,28 euro. A destare ancora più stupore è la spesa della giocata: soltanto 1 euro. Questa la combinazione vincente: 18, 32, 37, 46, 64, 70 J 30, SS 44.

Vincita più alta a livello nazionale

Nell'ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 463.035 vincite. Quella lecchese è stata la più alta registrata a livello nazionale. Il "6" è mancato e il jackpot è così salito a 34,3 milioni di euro in vista del prossimo concorso in programma martedì 23 maggio.

L'ultimo "6", da 73,8 milioni di euro, è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.