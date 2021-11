Elezioni provinciali, "Airoldi non ha firmato alcun accordo programmatico"

Elezioni provinciali, il sindaco di Introbio Adriano Stefano Airoldi smentisce di avere firmato un accordo programmatico.

Nelle scorse ore sono circolate voci secondo le quali Airoldi avrebbe già sottoscritto un documento per sostenere la candidatura di un secondo rappresentante del centrosinistra (oltre a Marco Passoni, già annunciato dal Pd), per molti Antonio Rusconi, primo cittadino di Valmadrera, in quota Italia Viva. La smentita è stata affidata a Riccardo Benedetti, consigliere comunale introbiese con delega alla comunicazione.

"In quanto consigliere comunale delegato alla comunicazione, scrivo la presente in nome e per conto del sindaco di Introbio Adriano Stefano Airoldi in merito alla sua presunta adesione a una lista in formazione per le prossime elezioni provinciali (si terranno il prossimo 18 dicembre, ndr) - spiega Benedetti - Il sindaco di Introbio smentisce di avere sottoscritto qualsivoglia documento programmatico. Il sindaco di Introbio è solito dare la propria fiducia alle persone".