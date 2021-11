Elezioni Provinciali: il centrosinistra ha deciso, Marco Passoni è il candidato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Le forze della coalizione di centrosinistra che già amministrano il capoluogo e molti comuni della Provincia di Lecco, dopo una fase di confronto approfondito e diffuso su tutto il territorio provinciale, hanno individuato il proprio candidato presidente per le elezioni del 18 dicembre:

Marco Passoni, rieletto poche settimane fa sindaco a Olginate, già consigliere provinciale negli ultimi due anni con delega all’Edilizia Scolastica.

“Si tratta di una candidatura in grado di offrire a tutti i comuni lecchesi un governo stabile per i prossimi 4 anni. Sarà un tempo decisivo per intercettare le risorse economiche che arriveranno anche grazie al PNRR su infrastrutture, mobilità, sostenibilità, educazione, attrattività del territorio. Ringraziamo Marco Passoni per la disponibilità ad affrontare questa fase nuova, con un’identità chiara, aperti al contributo di tutti gli amministratori del territorio lecchese, consapevoli dell’importanza di valorizzare le diverse sensibilità civiche e di dare risposte concrete ai temi quotidiani di tanti sindaci e consiglieri comunali. Siamo aperti al contributo di idee e proposte sul programma che già dai prossimi giorni sottoporremo ai consiglieri comunali del territorio per raccogliere priorità e spunti di lavoro ampi e condivisi. Insieme a Marco Passoni siamo determinati a rilanciare il ruolo di una Provincia che sappia svolgere fino in fondo il proprio ruolo di collegamento tra i Comuni e la Regione, forti delle capacità dei tanti sindaci che già si battono per dare a cittadini, imprese e associazioni tempi certi e obiettivi chiari per la crescita economica e sociale del nostro territorio”.

La coalizione per Marco Passoni Presidente

Partito Democratico

AmbientalMente

Democrazia è partecipazione

Fattore Lecco