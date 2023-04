Elezioni, Ghezzi guida il centrodestra unito: "Avanti con il buon governo di Calolzio"

Il centrodestra è unito e ripresenta come candidato sindaco di Calolzio l'attuale primo cittadino Marco Ghezzi, ingegnere e giornalista. L'esponente della Lega ha presentato al Lavello la sua squadra di aspiranti consiglieri comunali e il simbolo in vista delle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio, date nelle quali saranno chiamati alle urne i cittadini di 5 comuni lecchesi, tra cui Calolziocorte.

"Le forze politiche di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia accolgono con piena soddisfazione la decisione del sindaco uscente Marco Ghezzi di ricandidarsi per le prossime amministrative di Calolziocorte - hanno confermato i portavoce della lista 'Marco Ghezzi sindaco - Centrodestra per Calolziocorte' - Marco ha dimostrato di essere un amministratore competente e appassionato, impegnato nella costruzione di una città sicura, sostenibile e inclusiva con una presenza continua. Grazie al suo e al nostro grande impegno per una progettualità di visione a medio, lungo periodo e alla capacità di intercettare i fondi esistenti, questa amministrazione ha realizzato molte importanti azioni. Consapevoli che ci saranno ancora sfide importanti da affrontare e che il percorso intrapreso sia da portare avanti, siamo convinti che Marco Ghezzi sia la persona giusta per continuare a guidare la nostra città nella giusta direzione verso un futuro sempre più positivo e soddisfacente per tutti".

La parola è quindi passata al candidato sindaco. "In questi 5 anni abbiamo lavorato per il bene della città e dei calolziesi e ora chiediamo agli elettori un voto per continuare lungo il solco tracciato - ha commentato Marco Ghezzi - Il team ha funzionato, in questo mandato ci abbiamo messo l'anima e ora vogliamo mettercene ancora un po'. Certo, Calolzio non è un comune facile da governare, ma siamo pronti a fare ancora la nostra parte. Uno dei motivi per cui sono rimasto è finire quanto iniziato iniziato". I punti programmatici vanno dalla sicurezza al contrasto all'abbandono selvaggio di rifiuti, dal progetto di creare un impianto fotovoltaico nell'ex Sali di Bario, all'impegno - già avviato - per riqualificare gli edifici pubblici a partire dalle scuole. Sotto i nomi dei candidati.

Candidato sindaco

Marco Ghezzi

Candidati consiglieri comunali