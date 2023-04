Salvini a Calolzio a sostegno del candidato sindaco Ghezzi

Matteo Salvini a Calolziocorte a sostegno del candidato sindaco Marco Ghezzi. Il leader della Lega - nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture - sarà nel capoluogo della valle San Martino giovedì 4 maggio. L'appuntamento con militanti e cittadini è per le ore 18.00 presso il bar Ermete in Piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio.

L'incontro è stato organizzato in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi e sarà l'occasione anche per parlare di opere pubbliche e infrastrutture (soprattutto quelle viabilistiche, come la Lecco-Bergamo) del nostro territorio.

"In occasione dell'aperitivo elettorale della lista Marco Ghezzi Sindaco, interverrà il senatore Matteo Salvini, segretario federale della Lega e ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - fa sapere Luca Caremi, responsabile cittadino del carroccio e candidato consigliere comunale - Il filo diretto che la nostra amministrazione potrà tenere con il ministro sarà indubbiamente un valore aggiunto per il nostro territorio".