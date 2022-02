Caro energia, Arrigoni: "Dai Comuni grido d’allarme, il Governo intervenga o sarà emergenza sociale"

"La Lega è stata la prima forza politica a denunciare che tra le vittime del caro energia rientrano anche le Pubbliche Amministrazioni, a partire dai Comuni e dagli ospedali. Ora urgono contromisure per contenere il caro bollette, con aiuti concreti anche a favore delle famiglie e imprese". Lo ha dichiarato il Senatore lecchese Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento energia della Lega, a commento dell’iniziativa dell'Anci che propone ai sindaci di spegnere per protesta le luci degli edifici comunali, prevista per il 10 febbraio.

"Ora, in tempo di approvazione dei loro bilanci di previsione, al grido d’allarme delle famiglie e delle imprese - ha aggiunto Arrigoni - si aggiunge anche quello dei sindaci che non riescono a far quadrare i bilanci, non potendo far fronte a pesanti aumenti per il riscaldamento degli edifici comunali, a cominciare dalle scuole, e per la pubblica illuminazione. Il Governo deve fare di più e prevedere, nelle misure di contenimento del caro bollette, un sostegno adeguato alle Pubbliche Amministrazioni per coprire gli aumenti previsti in questi mesi. In caso contrario rischiamo una vera e propria emergenza sociale perché questi aumenti li pagheranno sempre i cittadini, in termini di mancata erogazione di servizi essenziali o di incrementi delle imposte locali”.