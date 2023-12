Ex Area Campeggio, Casa Comune chiede il "faccia a faccia"

Mandello come la prateria desolata dei duelli western di Sergio Leone, un campo da tennis, un ring della boxe. O come il palco su cui di solito si sfidano i due candidati presidenti negli Stati Uniti. Pensate a ciò che preferite, la sostanza non cambia: si va verso il confronto diretto fra maggioranza e opposizione sul caso Ex Area Campeggio. O meglio, diciamolo chiaramente senza giri di parole: fra il sindaco Riccardo Fasoli e l'ex primo cittadino, oggi portavoce del gruppo politico di centrosinistra, Riccardo Mariani.

Il livello dello scontro, già acceso nelle scorse settimane, negli ultimi giorni si è fatto incandescente e dalla dimensione di carte, documenti e ricorsi a enti superiori è passato a quello degli attacchi personali.

"Non c'è altra soluzione"

È Casa Comune a chiedere un confronto pubblico con l'attuale sindaco sullo spinoso argomento. "Fasoli venga a un confronto pubblico al teatro De Andrè - spiega nell'ennesimo comunicato sulla vicenda - Abbiamo capito. Di fronte al tentativo continuo e persistente di negare l'evidenza, non c'è altra soluzione che chiamare il sindaco Fasoli a un confronto pubblico con noi davanti alla cittadinanza, prima di Natale sia beninteso. Così avrà modo di dire la sua e ripetere quello che dichiara alla stampa, davanti a tutti. Noi lo abbiamo già fatto il 14 novembre scorso al Teatro De Andrè, ma non abbiamo nessun problema a rifarlo in seno a un confronto con il primo cittadino, aperto ai mandellesi".

Da qui l'invito uffiiale: "Quindi: sindaco Fasoli la invitiamo ufficialmente a un confronto con un rappresentante di Casa Comune sulla vicenda urbanistica dell'ex area campeggio, da tenersi nella prima serata utile disponibile al Teatro De Andrè, prima delle festività natalizie (o in altro spazio pubblico disponibile)".

Naturale attendersi che, nell'eventualità, il "rappresentante" del gruppo politico oggi espressione della minoranza consigliare possa essere proprio Mariani. Ora si attende la risposta di Fasoli.