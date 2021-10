Gilardi vicesindaco, Calegari e i due Valsecchi assessori: ecco la nuova Giunta di Olginate

Antonio Gilardi, Marina Calegari, Roberta Valsecchi e Pietro Valsecchi. Sono loro gli assessori della nuova Giunta comunale di Olginate. Il rieletto sindaco Marco Passoni ha infatti reso noti i nomi che lo affiancheranno in questo suo secondo mandato amministrativo dopo l'affermazione con il 56% dei consensi alle recenti elezioni del 3 e 4 ottobre scorsi. Una scelta presa in base a competenze, disponibilità e risultato delle urne, senza dimenticare esperienza e continuità in alcuni settori chiave della vita amministrativa.

Passoni avrà come vicesindaco il recordman di preferenze Antonio Gilardi detto Gilardino (per lui ben 407 voti). Classe 1979, Gilardi - nella foto sopra - avrà anche le deleghe a Urbanistica, Attività produttive, Commercio e Turismo.

Marina Calegari, classe 1966, è invece il nuovo assessore a Politiche sociali, giovani e sport.

Roberta Valsecchi, classe 1978, sarà ancora assessore al Bilancio. Per lei anche la delega alla Cultura.

Pietro Valsecchi, classe 1978, è invece il quarto assessore con delega ad Ambiente, Decoro Urbano e Protezione civile.

Il sindaco Passoni terrà invece per sè le deleghe a Lavori pubblici, Istruzione, Sicurezza e informatizzazione. Tra le file della maggioranza di Olginate 2030 - lista civica di area centrosinistra - sono poi stati individuati quattro Consiglieri comunali che collaboreranno con il sindaco e gli assessori in alcune specifiche materie. Alessandra Maggi collaborerà con l’assessore Calegari e il sindaco sul fronte dei servizi sociali e della scuola. Elena Invernizzi darà invece il proprio contributo nell'ambito della cultura al fianco dell'assessore Roberta Valsecchi, Micol Missana collaborerà con Marina Calegari nel settore delle Politiche giovanili e Luca Besana sempre con l'assessore Calegari per quanto riguarda lo sport.

Martedì 19 il primo (nuovo) Consiglio comunale

Il primo nuovo Consiglio comunale si terrà martedì 19 ottobre alle ore 20.30. La seduta è aperta al pubblico con ingresso contingentato ed obbligo di green pass, e potrà essere seguita anche in streaming sul sito internet del Comune di Olginate. Nell'assise verranno ufficializzati i nomi della nuova giunta, oltre alle comunicazioni del sindaco che giurerà per questo suo nuovo incarico.