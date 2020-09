Elezioni Comunali di Lecco: spoglio in corso, attesa per il nuovo sindaco

Oggi, martedì 22 settembre, Lecco saprà chi è il suo nuovo sindaco. Alle ore 9 è iniziato lo spoglio delle schede all'interno delle 43 sezioni dove i cittadini del capoluogo si sono recati a votare. Stando agli exit pool del Consorzio Opinio Italia per la Rai (copertura 80% dei seggi), a Lecco la coalizione di centrodestra guidata da Peppino Ciresa sarebbe attestata tra il 49 e il 53% contro il 36/40% della coalizione di centrosinistra capeggiata da Mauro Gattinoni e un 4,5/6,5% rispettivamente agli altri due candidati Corrado Valsecchi (Appelo per Lecco) e Silvio Fumagalli (M5S).

Elezioni a Lecco: lo scrutinio

Alle 10 il primo aggiornamento dal Ministero dell'Interno: dopo la prima sezione scrutinata Gattinoni e Ciresa sono in parità con il 42% ciascuno, Valsecchi al 16%. Grande fermento nelle sedi elettorali, dove vengono raccolte le informazioni riferite dai rappresentanti di lista: dalle informazioni raccolte, la "battaglia" tra i rappresentanti delle due coalizioni vedrebbe Ciresa lievemente in vantaggio sull'avversario Gattinoni; staccati, invece, gli altri due contententi.

Intorno alle ore 10.30 presso il Comune di Lecco è stata consegnata la prima chiave di seggio. Nuovo aggiornamento alle 11.45: Ciresa balza in testa con il 49,77%, Gattinoni scende al 36,59%, Valsecchi si attesta al 9,46%, Fumagalli si ferma al 4,28%.

Proiezione Rai: «Ciresa al 50,1%»

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Lecco Giuseppe Ciresa, candidato del centrodestra è al 50,1% e Mauro Gattinoni candidato del centrosinistra è al 39,6%. Corrado Valsecchi (Appello per Lecco), è al 5,5%. In tal caso Ciresa diverrebbe sindaco della città con una manciata di voti sul minimo (50%+1) richiesto per la vittoria al primo turno.