Elezioni Merate: Massimo Panzeri si ricandida sindaco con il centrodestra

Alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, la lista di centrodestra "Prospettive per Merate" annuncia la ricandidatura dell'attuale sindaco Massimo "Panzeri ha già guidato la città con

professionalità e competenza - motivano i portavoce della coalizione - La sua esperienza dimostra un impegno costante e una grande passione per il benessere dei cittadini e di Merate".

Classe 1971 sposato con 3 figli, Massimo Panzeri si è diplomato all'istituto tecnico statale Francesco

Viganò di Merate, città in cui è nato e cresciuto occupandosi poi dell’area tecnico commerciale nell'azienda di famiglia. Eletto consigliere comunale nel 2009, è stato assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio fino al 2014, anno in cui è stato rieletto consigliere. Dopo essere stato capogruppo dal 2014 al 2019 è stato eletto, il 26 maggio 2019, sindaco di Merate.

"Da quel momento ha esercitato direttamente le funzioni di responsabile dei lavori pubblici - ricorda quindi il comitato elettorale di Prospettive per Merate - Membro rappresentante della Provincia di Lecco nel Cal di Regione Lombardia fino al 2023, Panzeri è oggi vicepresidente del Comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding, oltre a rivestire la carica di presidente dell'assemblea dei soci dell'azienda speciale Retesalute".

La campagna elettorale per la lista “Prospettive per Merate” parte oggi, a tre mesi esatti dalle elezioni

amministrative "con un rinnovato simbolo, fedele all’obbiettivo di generare nuove opportunità per la Città grazie a donne e uomini che hanno scelto di continuare a lavorare per il bene comune con competenza e capacità".

"Abbiamo fatto molto in questi anni e continueremo in questa direzione - afferma Massimo Panzeri - mettendo al servizio della Città la nostra esperienza e visione per concretizzare nuove 'Prospettive per

Merate' per il benessere della comunità. Intendiamo confermarci alla guida della Città, il nostro gruppo è compatto nelle idee e nella visione dell’impegno necessario per proseguire sulla strada tracciata in questi anni”. Nella mattinata di oggi, sabato 9 marzo, prenderanno il via gli incontri sul territorio: il primo si terrà in Piazza degli Eroi a Merate dalle 9.30.