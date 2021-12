"Lecco-Bergamo, 40 milioni per la variante"

"Nella manovra finanziaria in approvazione, per la riqualifica del lotto di San Girolamo della variante alla Lecco-Bergamo è stata autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024". La buona notizia per chi viaggia lungo la trafficatissima ex 639 è stata annunciata oggi, Vigilia di Natale, dal senatore ed ex sindaco di Lecco Antonella Faggi. L'opera in questione è ferma da anni al confine tra il rione di Chiuso e Vercurago. Ora, anche ai grazie ai finanziamenti appena decisi, si spera finalmente in una svolta.

"Accolgo positivamente l'annuncio della senatrice Faggi relativo ai 40 milioni di euro in arrivo con la legge statale di Bilancio per il lotto San Gerolamo (detto anche Variante di Vercurago) del collegamento stradale Lecco Bergamo - ha dichiarato in merito l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, sottolineando l'importanza dell'intervento e l'attivazione di Regione Lombardia - Dopo il passaggio in commissione, auspico che il parlamento ratifichi questo finanziamento fondamentale".

I finanziamenti della Regione

"L'efficientamento dell'asse viabilistico tra Lecco e Bergamo, due tra le province più produttive d'Italia - prosegue Terzi - è da sempre alla nostra attenzione e negli anni abbiamo stanziato complessivamente 14 milioni di euro, nonostante le opere in questione siano in capo ad altri enti: nello specifico, 9 milioni proprio per il lotto San Gerolamo (Variante di Vercurago) e 5 milioni di euro per la Variante di Cisano primo lotto".

Nel merito della notizia è intervenuto anche Daniele Butti, Referente provinciale Lega Salvini Premier. "Finalmente note positive per quanto riguarda il finanziamento del secondo Lotto funzionale denominato San Gerolamo nei territori di competenza dei Comuni di Lecco (Località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, dopo anni di interruzione dei lavori, grazie all’impegnativa e continua attività dei Parlamentari della Lega ed in particolare all’emendamento presentato dalla senatrice lecchese Antonella Faggi, vicecapogruppo al Senato e membro della Commissione Bilancio".

Daniele Butti: "Finalmente notizie positive per un'opera fondamentale"

"Nella manovra finanziaria in approvazione, per la riqualificazione di questo tratto della variante alla ex SS 639, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni per l’anno 2023 e 5 milioni per l’anno 2024 - sottolinea inoltre Butti - La realizzazione del Lotto San Gerolamo, oltre a porre fine ai disagi per la presenza del cantiere ed a migliorare notevolmente la viabilità locale, è prodromica all’avvio dei successivi lavori di riqualificazione dell’intero percorso Lecco Bergamo, in considerazione anche della rilevanza ricoperta all’interno delle infrastrutture previste per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Nella manovra è stato inoltre approvato un Odg a firma Arrigoni e Faggi che impegna il Governo ad individuare le opportune risorse per la realizzazione, da parte dell’Anas, del lotto Lavello a Calolzio, che completerà la riqualificazione della ex SS 639 nella provincia lecchese".