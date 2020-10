Lecco, stasera debutta il nuovo Consiglio comunale: Palazzo Bovara off-limits

Sarà un Consiglio comunale quantomeno strano quello che, lunedì 26 alle 18.30, aprirà il quinquennio di Mauro Gattinoni nel ruolo di sindaco di Lecco. Il recentemente eletto primo cittadino siederà per la prima volta di fronte ai trentadue consiglieri di Palazzo Bovara, fiancheggiato dai nove assessori presentati una settimana or sono. Solitamente accompagnata dal pienone all'interno della sala consiliare, la prima riunione sarà off-limits sia per la cittadinanza che per la stampa, la cui presenza sarà impedita dalle normative anti-covid; sarà, invece, trasmessa sul canale YouTube del Comune di Lecco.

Il primo consiglio con Gattinoni sindaco

All'ordine del giorno ci sono l’esame della condizione di eleggibilità, di compatibilità e candidabilità e la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio comunale, la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e l’elezione della Commissione Elettorale Comunale. Particolarmente calda si preannuncia proprio l'elezione del Presidente: il nome più gettonato è quello del recente vicesindaco dem Francesca Bonacina, ma il centrodestra, viste anche le uscite di questi giorni, sarà tutt'altro che assecondante.

Di seguito la composizione del nuovo Consiglio comunale (20 seggi per la maggioranza e 12 per l'opposizione):