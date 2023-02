Made in Italy, Zamperini: "Icma e Cemb due eccellenze del territorio, ci rendono orgogliosi"

Dopo aver incontrato il mondo della scuola, Giacomo Zamperini ha voluto conoscere da vicino due eccellenze aziendali del territorio. Il Capogruppo in Consiglio comunale a Lecco e candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio con Fratelli d’Italia ha fatto visita alla Icma e alla Cemb di Mandello del Lario.

"Ho avuto l’opportunità di conoscere e visitare due realtà imprenditoriali di alto livello, due vere eccellenze che hanno sede a Mandello del Lario, due aziende che definisco 'glocal', cioè locali e globali allo stesso tempo - dichiara Zamperini - Un contesto competitivo che comunque riconosce la qualità e l’attenzione alla sostenibilità e che ci deve tutti rendere orgogliosi. Mi riferisco alla Cemb Spa che vanta oltre 60 anni di storia e alla Icma Sartorial Paper. La prima, leader nel segmento delle macchine equilibratrici, fondata da Luigi Buzzi ed ora guidata dal figlio Carlo e dal nipote con 300 dipendenti che controlla anche altre società in Europa e negli Usa. La seconda Icma, diretta da Silvia Torri Buzzi e dalla figlia Elena Torri Negrelli, in 90 anni di storia nel settore della carta di alta gamma è giunta alla quarta generazione con la peculiare caratteristica di essere sempre guidata da donne straordinarie. Entrambe le realtà industriali sono nate dalla passione e vocazione all’impresa della famiglia Buzzi".

"Un’azienda, quest’ultima, in cui la carta è nobilitata e lavorata in modo ecosostenibile ove l’energia è autoprodotta al 60%. Queste realtà - conclude Zamperini - sono un vanto dell’economia lariana e lecchese dove si investe significative risorse in ricerca e sviluppo, quindi nell’innovazione di prodotto e processo. Ringrazio gli amici Giuliano Agostini e Massimo Sesana per avermi accompagnato e consentito di conoscere l’eccellenza fatta ad impresa, una realtà da sostenere e valorizzare, con lo sguardo proiettato verso il futuro".