Medici e pediatri, aperte le adesioni per lavorare nella vicina Bergamasca

C’è tempo fino al 19 febbraio prossimo per presentare domanda per incarichi provvisori o sostituzioni delle figure di medico di medicina generale e di pediatra di libera scelta sul territorio dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Si tratta dei comuni della vicina provincia di Bergamo. Due avvisi pubblici sono stati pubblicati sul sito web aziendale, con l’obiettivo di stilare due graduatorie distinte per ciascuna figura professionale per l’anno 2024.

Può partecipare al bando dei Medici di assistenza primaria chi ha ottenuto una laurea in Medicina e chirurgia, l’abilitazione, l’iscrizione all’Ordine e non abbia ricevuto provvedimenti disciplinari.

Il posizionamento in graduatoria permette l’assegnazione di tre tipologie di incarichi professionali, che riportiamo di seguito secondo quanto illustrato dall'ufficio comunicazione dell'Asst Papa Giovanni XXIII.

Incarichi provvisori a tempo determinato come medico di Assistenza primaria a ciclo di scelta, riservati ai professionisti abilitati iscritti nella graduatoria regionale, ai laureati che hanno acquisito il titolo di formazione in Medicina generale dopo il 31 gennaio 2023 e ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina generale in Regione Lombardia.

E poi ancora incarichi di sostituzione, per i medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina generale in Regione Lombardia e in altre regioni oppure con abilitazione professionale acquisita dopo il 31 dicembre 1994 oppure iscritti ai corsi di specializzazione.

Sono poi previsti anche incarichi provvisori o affidamento di sostituzioni per i medici non iscritti in graduatoria regionale, purché con abilitazione acquisita entro il 31 dicembre 1994.

All’avviso rivolto ai Medici specialisti in Pediatria possono aderire pediatri iscritti nella Graduatoria regionale o pediatri che abbiano acquisito la specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti dopo il 31 gennaio 2023.

"Per entrambi gli avvisi - precisano infine gli uffici di Asst - non dovranno presentare domanda i medici ed i pediatri iscritti nella graduatoria regionale anno 2024 che abbiano già scelto il Papa Giovanni XXIII. Questi ultimi saranno inseriti automaticamente nella graduatoria secondo l’ordine di punteggio. Possono presentare domanda, al contrario, gli iscritti che non abbiano espresso la preferenza per l’Asst Papa Giovanni XXIII".