Il summit sulla cardiochirurgia a Lecco con luminari da tutta Italia (e non solo)

Numerosi luminari provenienti da tutta Italia si riuniranno a Lecco. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio, il Politecnico cittadino ospiterà il 36th National Congress dell’American College of Surgeons Italy Chapter dal titolo "Advanced Technology" Basics. Keeping together Knowledge, Vision, Wisdom and Daily Toil" organizzato da Mauro Zago, direttore della Chirurgia generale e d’urgenza dell’ospedale Manzoni di Lecco.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Società italiana di terapia intensiva (Siti), della Società italiana di chirurgia d’urgenza e del Trauma (Sicut), della Società italiana di chirurgia (Sic) e di Univerlecco. Il confronto su tendenze e proposte coinvolgerà diverse chirurgie italiane; saranno presenti anche numerosi professionisti provenienti dall’estero (Usa, Irlanda, Portogallo, Austria, Svizzera, Spagna). Il programma abbraccia molti campi della chirurgia elettiva e d'urgenza, con un'alternanza tra conoscenze di base e argomenti d'avanguardia, con particolare attenzione alla chirurgia per acuti.

"Ringrazio Mauro Zago per l’organizzazione di questa importante giornata di lavoro che vede la presenza di professionisti italiani e internazionali e pone l’attenzione su innovazione e futuro - commenta Marco Trivelli, direttore generale Asst Lecco - L’approfondimento di temi come la chirurgia mininvasiva e robotica del fegato e del surrene, la chirurgia dei tumori dello stomaco, del colon e del pancreas coadiuvata dalla biologia molecolare sono di particolare importanza per una chirurgia d’eccellenza e d’avanguardia. Vorrei esprimere un ringraziamento speciale anche ai relatori internazionali che hanno condiviso le loro esperienze e le loro competenze, arricchendo la nostra comunità medica con nuove prospettive e approfondimenti nella chirurgia generale".

Il coordinamento del dottor Mauro Zago

"Ritengo che come chirurghi, in una visione ad ampio orizzonte come deve essere quella propria di un’associazione come l’American College, non ci si debba concentrare solo sulla tecnica - sottolinea Mauro Zago, presidente del Congresso e vice presidente del Capitolo italiano dell’American college of surgeons - Per questo, affrontiamo anche il tema delle sale operatorie green: esistono esperienze pilota in Italia e all’estero (anche il Manzoni ha avviato un progetto di ricerca con il Consiglio nazionale delle ricerche e il Politecnico), che possono non soltanto contribuire a un minore consumo di materiali ad impatto ambientale, ma avviare percorsi virtuosi di economia circolare forieri di grandi risparmi".

"Ancora - conclude Zago - discuteremo in una tavola rotonda di esempi immediatamente realizzabili per risparmiare risorse economiche per autofinanziare gli ospedali, fra economisti, manager e chirurghi. La ricerca del Manzoni sul costo efficacia dell’ecografia clinica eseguita dai chirurghi sarà uno dei casi-studio in discussione".