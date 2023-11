In centro città fiorisce il "Bosco dei diritti"

Un bosco dei diritti è fiorito oggi nel cuore di Lecco. Nella settimana in cui si celebrano i "diritti dei bambini" l'associazione delle scuole dell’infanzia paritarie di Lecco ha proposto diverse e apprezzate iniziative sul tema coinvolgendo grandi e piccoli, fino all'installazione in programma dalle ore 10 alle 18 di sabato 25 novembre in piazza XX Settembre, angolo Torre Viscontea.

Questo "Bosco dei diritti" rappresenta infatti una creazione simbolica: attraverso un sentiero tra gli ulivi si possono osservare immagini che raccontano la vita nelle scuole, raccogliendo pensieri che caratterizzano le 15 scuole dell’infanzia paritarie cittadine. A tutti i bambini che passano gli organizzatori donano una bella lente di ingrandimento perché, tra i diritti, è stato inserito anche quello della scoperta delle piccole cose, e un segnalibro perché "riteniamo che si cresca anche con buone letture". Al termine della giornata, le piante di ulivo, scelte per il loro valore simbolico, verranno posizionate nelle singole scuole che, insieme ai bambini, continueranno a prendersene cura.

La manifestazione di oggi si inserisce nell'iniziativa più ampia dal titolo: dritti ai diritti. "Vogliamo continuare a sensibilizzare la città - hanno commentato i promotori - sull'importanza di percorsi educativi buoni in grado di tutelare i bambini che saranno i giovani di domani e di sostenere le famiglie nell’importantissimo compito di educare i figli e di promuovere sempre i loro diritti". Sotto, alcune foto scattate questa mattina all'allestimento in piazza.