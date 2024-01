Moderni laboratori di domotica al Fiocchi grazie agli artigiani

Laboratori di domotica più innovativi al Fiocchi grazie al sostegno degli artigiani lecchesi che vogliono così fare incontrare al meglio il mondo della scuola e quello del lavoro per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Oggi, venerdì 12 gennaio, è stato infatti presentato all'istituto superiore di Lecco l’intervento che, grazie al contributo di Confartigianato e del Consorzio radio televisivo Crt, ha permesso di rinnovare il "laboratorio appartamenti tradizionali e domotici".

"Si tratta di una collaborazione mirata al bene delle nostre aziende artigiane e degli studenti, i quali potranno così contare su tecnologie all'avanguardia per sperimentare al meglio le conoscenze apprese in classe" - è il messaggio lanciato dai relatori intervenuti: il preside del Fiocchi Gianluca Mandanici, la presidente di Confartigianto Lecco Ilaria Bonacina, il presidente del Crt Paolo Brivio, il referente del gruppo scuola di Confartigianato Walter Cortiana e il presidente dei Periti industriali di Lecco Marco Buffoni. Per l'istituto tecnico superiore sono inoltre intervenuti il coordinatore di dipartimento Salvatore Quaranta e Franco Gambirasio, insegnante di manutenzione elettrica che ha già iniziato a lavorare sui nuovi impianti.

"Un grazie doveroso va a tutti coloro che hanno collaborato alla riqualifica di questo laboratorio, frutto di un impegno congiunto tra tecnici, periti e docenti - ha sottolineato Gianluca Mandanici - Avere spazi attrezzati e impianti moderni consentirà ai ragazzi di apprendere nuove conoscenze e competenze tecniche. Si tratta di un aspetto importante in quanto, a seguito del confronto con le aziende del territorio, abbiamo saputo di una carenza operativa rispetto alle nuove tecnologie. Con gli innovativi laboratori di domotica andiamo a sanare questa lacuna".

Da parte sua la presidente Bonacina ha ricordato la lunga collaborazione tra l'associazione di categoria da lei diretta e il Fiocchi, e in più in generale l'attenzione che gli artigiani riservano al mondo della scuola. "Sono ormai vent'anni che collaboriamo con l'istituto Fiocchi e questa volta abbiamo voluto dare un contributo concreto per rispondere sia alle esigenze della scuola, sia a quelle dei nostri associati, i quali necessitano di avere persone sempre più preparate e al passo con le nuove nuove tecnologie. Confartigianato conta circa 4.000 associati e di questi, 400 sono elettricisti. Il loro è un lavoro prezioso e impegnativo. Oggi abbiamo fatto qualcosa di importante per il futuro di questi studenti e delle aziende del settore. Ora a tocca a voi ragazzi metterci impegno e approfondire le competenze in laboratorio - ha concluso la presidente Bonacina - Se serve noi ci siamo, non esitate a bussare alla porte di Confartigianato per un confronto e un consiglio proprio in vista delle vostre scelte lavorative”.

Un tema ripreso da Walter Cortiana. "Insieme a competenza e impegno serve tanta passione per imparere un mestiere e crescere - ha commentato l'esponente di Confartigianato - In questa scuola è stato fatto un investimento importante per la formazione, per i giovani e per aiutare gli insegnanti a capire le reali esigenze del mondo del lavoro. Il miglior augurio che posso fare a voi ragazzi è quello di imparare non solo un lavoro, ma un mestiere. Non ci sono solo i licei, sono molto importanti anche indirizzi come il vostro che permettono di apprendere competenze concrete di cui il mercato del lavoro ha un forte bisogno. Non abbiate paura di bussare alle porte della nostra associazione di categoria, perché l’interesse è reciproco”.

Il presidente dei periti industriali ha quindi posto l'accento sull’ottima collaborazione messa in campo per raggiungere il risultato di avere laboratori più moderni e attuali. "Ragazzi - ha detto Marco Buffoni - fate buon uso di questa opportunità e di questo spazio, perché il mercato ha fame di tecnici. Ormai lo smartphone è diventato la nostra terza mano. Vi consiglio allora di seguire un po’ meno youtuber e influencer, e di scaricare invece più applicazioni di domotica, per il bene vostro e del mondo del lavoro".

Il presidente del Consorzio radio televisivo si è attivato in prima persona per dare concretezza al progetto, guidando poi la delegazione di insegnanti, artigiani, alunni e giornalisti in visita al laboratorio di domotica. "La tecnologia corre molto veloce e le imprese hanno necessità di essere sempre aggiornate - ha dichiarato Paolo Brivio - La domotica rappresenta il futuro sotto tanti aspetti con vantaggi significativi che riguardano la sostenibilità perché permette di gestire gli impianti anche da remoto con un minore costo energetico, e la vita di tante persone, per esempio con la creazione di impianti in grado di aiutare gli anziani e le persone diversamente abili. La domotica è un mondo affascinante, è nostro interesse avere nuove leve con conoscenze aggiornate e operative. Questo progetto viaggia su questa strada, quella giusta”.