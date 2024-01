La mia Renault Clio V benzina, del 2021, esattamente dopo un anno di vita e appena 7000 km ha manifestato un problema di rumore proveniente dal cofano motore in fase di rilascio del gas. Più volte controllata in officina ufficiale, si scopre essere un problema noto alla casa madre, la valvola waste gate difettosa, che affligge milioni di veicoli Renault turbo benzina, ma che non compromette la sicurezza del veicolo. Resta comunque molto fastidioso. Dopo mesi di tira e molla con officina e casa madre, con promesse di soluzione "a stretto giro" tutto documentato da Pec in mio possesso, a oggi il problema persiste ancora ed essendo io prossimo al cambio del veicolo, non godrò mai di una soluzione o dell'omaggio commerciale promesso per il disguido...

Direi che Renault non si è per niente dimostrata professionale e vicina al cliente. Renault si perde in un bicchiere d'acqua per non cambiare un pezzo dal costo di 29 euro, ma magari perderà clienti.

Fabrizio Burzachechi